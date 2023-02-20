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11:05, 20 февраля 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 20 февраля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове 20 февраля из-за обильных осадков. Информация об этом появилась на сайте регионального главка ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля на полуострове ожидаются дожди. В южных, восточных районах и в горах осадки возможны со снегом. Кроме того, прогнозируется сильный ветер — до 22 метров в секунду.

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Спасатели отметили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Помимо этого, возможны подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее доцент кафедры физики Земли физфака МГУ Анна Люсина оценила вероятность подземных толчков в Крыму фразой «природа непредсказуемая». Сейсмолог считает, что очаг землетрясения в Турции находится далеко от российского региона, однако подземные толчки возможны, так как ученые не определили направление разлома.

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Валентина Процкова
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