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11:12, 20 февраля 2023Экономика

Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию

Бизнес-омбудсмен Титов назвал курс на свободу предпринимательства ожиданием от речи Путина

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Представители российского бизнеса в первую очередь ожидают от послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится завтра, 21 февраля, объявления курса на свободу предпринимательства. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, речь идет не только о сохранении базовых условий, например, параметров налогообложения, но и дополнительном снятии регуляторных барьеров. Например, бессрочном продление моратория на проверки.

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Платон Щукин
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