Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию

Бизнес-омбудсмен Титов назвал курс на свободу предпринимательства ожиданием от речи Путина

Представители российского бизнеса в первую очередь ожидают от послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится завтра, 21 февраля, объявления курса на свободу предпринимательства. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, речь идет не только о сохранении базовых условий, например, параметров налогообложения, но и дополнительном снятии регуляторных барьеров. Например, бессрочном продление моратория на проверки.