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09:03, 20 февраля 2023Среда обитания

В Москве стали строить меньше элитных апартаментов

«Бон Тон»: доля апартаментов в премиальном сегменте Москвы сократилась до 31 процента

В 2022 году в Москве в премиальном сегменте недвижимости сократилась доля элитных апартаментов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Бон Тон».

По данным экспертов, доля подобных объектов сократилась до 31 процента. В то время как в 2021 году показатель находился на уровне 42 процентов. В компании NF Group уточнили, что до пандемии коронавируса в премиальном сегменте апартаменты составляли долю в 50 процентов.

Специалисты объяснили тренд на то, что в столице стали строить меньше элитных апартаментов, экономической ситуацией. «Во все кризисы застройщики сокращают ввод таких объектов из-за узкого спроса», — отметили в компании Kalinka. Среди причин снижения доли также назвали недостаток свободных площадей под застройку.

Ранее в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что в феврале 2023 года больше всего жилья в новостройках стандарт-класса представлено в Академическом районе Москвы, а также районах Старое Крюково и Кузьминки.

Нина Ташевская
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