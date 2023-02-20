Деятельность «Лиги свободных наций» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Лига свободных наций». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, литовская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Кроме того, руководители общественно-политического движения, являющиеся гражданами иностранных государств и проживающие в Литве, Великобритании и на Украине, призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами, говорится в сообщении.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Форум свободной России».