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14:40, 20 февраля 2023Силовые структуры

Деятельность «Лиги свободных наций» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Лига свободных наций». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, литовская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Кроме того, руководители общественно-политического движения, являющиеся гражданами иностранных государств и проживающие в Литве, Великобритании и на Украине, призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами, говорится в сообщении.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Форум свободной России».

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Екатерина Власова
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