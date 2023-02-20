Девушка купила легинсы в сети и нашла внутри чужое нижнее белье

Тиктокерша Грейс купила в сети легинсы и нашла внутри чужое нижнее белье

Тиктокерша Грейс с никнеймом @gracieharper03 купила легинсы на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и нашла внутри чужое нижнее белье. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в сети указанный предмет гардероба в рубчик коричневого цвета стоимостью 12 фунтов (примерно 1100 рублей). При этом, когда она открыла посылку, то обнаружила, что с изделия сняты бирки, а его пояс подвернут. Впоследствии юзерша также увидела внутри лосин серые трусы, что продемонстрировала на размещенных кадрах.

Зрители в комментариях посоветовали тиктокерше в дальнейшем воздержаться от заказов в данном интернет-магазине. «Никогда больше не делай покупок на этом сайте. Я получила огромное количество подобных вещей», «Это подарок для тебя», «Как низко пал продавец», — написали они.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Тони Макри купила верхнюю одежду в интернет-магазине Very и нашла внутри записку со словами «ее уже носили». Юзерша отметила, что приобрела в сети две куртки. При этом одна из них оказалась новой, а состояние второй озадачило автора видео.