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04:29, 20 февраля 2023Россия

Россиянам предложили дать дополнительный выходной

«Известия»: Госдума предложила дать россиянам еще один выходной в году на медобследование

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянам предлагают дать дополнительный выходной в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Депутаты, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект 20 февраля. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что ежегодная диспансеризация сегодня положена только государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше 40 лет. Однако сотрудникам от 18 до 39 лет такой отгул полагается один раз в три года.

Парламентарии планируют дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Законопроект подготовлен фракцией «Новые люди».

Ранее в России предложили установить для всех регионов единое время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Инициатива внести в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» принадлежит депутатам партии ЛДПР.

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Юлия Мискевич
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