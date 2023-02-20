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09:33, 20 февраля 2023Наука и техника

Врачи оценили влияние алкоголя на прогрессирование болезни Альцгеймера

Нейробиологи выяснили, что алкоголь ускоряет прогрессирование болезни Альцгеймера

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Употребление алкоголя ускоряет прогрессирование самой распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Уэйк Форест, их исследование опубликовано в Neurobiology of Disease.

В ходе эксперимента нейробиологи доказали, что даже умеренное количество спиртного может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить число амилоидных бляшек, которые представляют скопление токсичных белков в мозге.

В материале также говорится, что резкий отказ от употребления алкоголя повышает уровень бета-амилоида. Именно этот белок является ключевым компонентом амилоидных бляшек, накапливающихся при болезни Альцгеймера.

Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Отмечается, что болезнь прогрессирует. «Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в заявлении семьи о новом диагнозе.

Марина Совина
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