Врачи оценили влияние алкоголя на прогрессирование болезни Альцгеймера

Нейробиологи выяснили, что алкоголь ускоряет прогрессирование болезни Альцгеймера

Употребление алкоголя ускоряет прогрессирование самой распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Уэйк Форест, их исследование опубликовано в Neurobiology of Disease.

В ходе эксперимента нейробиологи доказали, что даже умеренное количество спиртного может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить число амилоидных бляшек, которые представляют скопление токсичных белков в мозге.

В материале также говорится, что резкий отказ от употребления алкоголя повышает уровень бета-амилоида. Именно этот белок является ключевым компонентом амилоидных бляшек, накапливающихся при болезни Альцгеймера.

Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Отмечается, что болезнь прогрессирует. «Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в заявлении семьи о новом диагнозе.