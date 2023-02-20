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10:29, 20 февраля 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны ВСУ

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Новой Таволжанки со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Появились кадры последствий обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины, в результате которого погиб один человек. Фото с места опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

О ЧП стало известно ранее 20 февраля. Глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт из артиллерии. По его словам, «основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди».

В результате обстрела погибла женщина — она получила большое количество осколочных ранений и умерла в машине скорой. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

Днем ранее, 19 февраля, жертвой обстрела села Новая Таволжанка со стороны Украины оказалась 12-летняя девочка.

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Евгения Куликова
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