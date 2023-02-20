Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны ВСУ

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Новой Таволжанки со стороны Украины

Появились кадры последствий обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины, в результате которого погиб один человек. Фото с места опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 20 февраля. Глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт из артиллерии. По его словам, «основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди».

В результате обстрела погибла женщина — она получила большое количество осколочных ранений и умерла в машине скорой. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

Днем ранее, 19 февраля, жертвой обстрела села Новая Таволжанка со стороны Украины оказалась 12-летняя девочка.