Турция ответила на данные о передаче изделий для оборонной промышленности России

Глава МИД Турции опроверг передачу электронных изделий для оборонной промышленности России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг данные о передаче России электронных изделий, которые могут быть использованы в оборонной промышленности. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в понедельник, 20 февраля, передает ТАСС.

«Утверждения о том, что мы передали России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности, не соответствуют действительности», — отметил он.

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что при наличии каких-либо нарушений в этом отношении Анкара готова предпринять все необходимые меры.

В начале февраля Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщал, что США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Москве продолжить спецоперацию на Украине. Американская сторона предупредила турецких коллег, что «товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы российской оборонной промышленностью для продления конфликта».