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17:38, 20 февраля 2023Культура

Рэпер Pharaoh намекнул на свадьбу

Рэпер Pharaoh намекнул на свадьбу с финалисткой шоу «Битва экстрасенсов»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) намекнул на свадьбу. Пост на эту тему появился в его Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант выложил фотографию, на которой его рука лежит поверх женской руки. На безымянных пальцах при этом можно увидеть кольца. Артист сопроводил пост эмодзи в виде кольца, сердца и бокала.

Фанаты предположили, что женой рэпера станет финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Софья Егорова. Слухи об отношениях пары появились в прошлом году.

Осенью 2022 года стало известно, что Pharaoh купил квартиру в центре Москвы. Cтоимость жилья, расположенного в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, составляет как минимум 120 миллионов рублей. При этом отмечается, что хип-хоп-исполнитель приобрел недвижимость еще в 2020 году и все это время проводил в ней ремонт.

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Евгений Шульгин
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