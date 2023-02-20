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03:05, 20 февраля 2023Мир

Лидер протеста в Вашингтоне призвал не мериться силами с Россией

Лидер протеста против поддержки Киева Пол призвал США не мериться силами с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший конгрессмен, один из организаторов акции против поддержки Украины Рон Пол заявил, что собравшиеся на протест в Вашингтоне понимают, что не нужно мериться силами с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Подведя итог мероприятия Пол обратил внимание, что никто из протестующих не сказал, что нужна война.

«"Дела у нас на Украине не идут хорошо, но хотя бы c Россией силами меряемся, так что ситуация улучшится. Потом надо обратиться в сторону Китая" — Нет, никто не говорил такого, по крайней мере я такого не слышал в рамках нашей платформы», — заключил бывший конгрессмен.

Ранее участники акции в Вашингтоне против поддержки Украины назвали настоящего врага США. «Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена», — заявила актриса и бывший помощник в сенате Тара Рид. В свою очередь полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала, что ушла с госслужбы из-за приверженности США конфликтам.

Марина Совина
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