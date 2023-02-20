Лишенный прав россиянин дал восьмилетнему внуку порулить и попал на видео

В Хабаровске мужчина без прав посадил восьмилетнего ребенка за руль и попал на видео

В Хабаровске мужчина дал порулить восьмилетнему внуку и попал на видео. Его публикует управление МВД по Хабаровскому краю на своем сайте.

На кадрах видно, что автомобиль со знаком «Ученик», которым управляет восьмилетний мальчик, быстро едет по правой полосе. Впоследствии показано, как машину останавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В МВД уточнили, что порулить мальчику дал 50-летний мужчина — его лишили водительских прав в январе, но при этом россиянин числится в одной из городских автошкол инструктором по вождению. О причинах лишения россиянина водительского удостоверения не сообщается.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права распоряжаться транспортным средством. Правоохранители уже проводят проверку.

Ранее в Пушкине Московской области пьяный мужчина посадил за руль маленькую дочь, а после — ударил ее за поврежденное авто. Девочка, которую отец посадил за руль автомобиля, случайно включила передачу и въехала в чужой внедорожник.