Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 20 февраля 2023Россия

Лишенный прав россиянин дал восьмилетнему внуку порулить и попал на видео

В Хабаровске мужчина без прав посадил восьмилетнего ребенка за руль и попал на видео

В Хабаровске мужчина дал порулить восьмилетнему внуку и попал на видео. Его публикует управление МВД по Хабаровскому краю на своем сайте.

На кадрах видно, что автомобиль со знаком «Ученик», которым управляет восьмилетний мальчик, быстро едет по правой полосе. Впоследствии показано, как машину останавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В МВД уточнили, что порулить мальчику дал 50-летний мужчина — его лишили водительских прав в январе, но при этом россиянин числится в одной из городских автошкол инструктором по вождению. О причинах лишения россиянина водительского удостоверения не сообщается.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права распоряжаться транспортным средством. Правоохранители уже проводят проверку.

Ранее в Пушкине Московской области пьяный мужчина посадил за руль маленькую дочь, а после — ударил ее за поврежденное авто. Девочка, которую отец посадил за руль автомобиля, случайно включила передачу и въехала в чужой внедорожник.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Движение по Крымскому мосту полностью перекрыли из-за смертельной аварии
В ЕС допустили закупку боеприпасов для Украины на миллиард евро
ChatGPT прошел тесты на модель психического состояния человека
В Москве стали строить меньше элитных апартаментов
Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт
10-летний российский школьник порезал отца ножом из-за отказа в игре
Доходы похоронного бизнеса в России отстали от инфляции
В России возник дефицит специалистов в двух областях
Россиянина осудят за убийство знакомого и похищение у него 2,7 миллиона рублей
В Иране прокомментировали сообщения об обогащении до 84% урана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.