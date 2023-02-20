Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 20 февраля 2023Наука и техника

«Швабе» впервые представит новые модульные прицелы за рубежом

Холдинг «Швабе» впервые представит модульные прицелы ПП1 и ПП3 на выставке IDEX 2023

Фото: «Швабе»

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представит за рубежом новые модульные прицелы. Приборы покажут на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Отмечается, что «Швабе» покажет призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3. Модульная конструкция прицелов позволяет пользователю самостоятельно менять посадочное место для установки приборов на разные виды оружия.

«В числе дополнительных преимуществ изделий двухцветная подсветка прицельного знака с режимом "день/сумерки/ночь"», — говорится в сообщении. В холдинге отметили, что прицелы серии ПП превосходят конкурентов по ширине поля зрения, габаритам и светопропусканию.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Также на стенде «Швабе» представят панкратический прицел с высоким коэффициентом светопропускания ПО315У, а также оптические прицелы переменной кратности ПО104 и ПО156С с механизмом мгновенного переключения увеличения.

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство доработанного автомата АК-12 начнется в 2023 году. Конструкторы изменили диоптрический прицел автомата и оснастили его новым цевьем и прикладом с подъемной щекой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Женщина выиграла три миллиона рублей и решила потратить их на голубей
Министр обороны ФРГ назвал количественные планы обучения ВСУ на 2023 год
В ФРГ не оказалось самолетов для нужд Украины
В Приднестровье заявили о начале процесса милитаризации Молдавии
Отправителя взорвавшейся в руках москвички бомбы поймали в столице
Меган Фокс впервые отреагировала на слухи об изменах жениха
Белый дом подтвердил разговор с властями России перед визитом Байдена в Киев
Популярный российский телеведущий рассказал о своем заработке
На улице в Ессентуках обнаружили похожие на гранаты предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.