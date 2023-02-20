«Швабе» впервые представит новые модульные прицелы за рубежом

Холдинг «Швабе» впервые представит модульные прицелы ПП1 и ПП3 на выставке IDEX 2023

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые представит за рубежом новые модульные прицелы. Приборы покажут на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Отмечается, что «Швабе» покажет призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3. Модульная конструкция прицелов позволяет пользователю самостоятельно менять посадочное место для установки приборов на разные виды оружия.

«В числе дополнительных преимуществ изделий двухцветная подсветка прицельного знака с режимом "день/сумерки/ночь"», — говорится в сообщении. В холдинге отметили, что прицелы серии ПП превосходят конкурентов по ширине поля зрения, габаритам и светопропусканию.

Также на стенде «Швабе» представят панкратический прицел с высоким коэффициентом светопропускания ПО315У, а также оптические прицелы переменной кратности ПО104 и ПО156С с механизмом мгновенного переключения увеличения.

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство доработанного автомата АК-12 начнется в 2023 году. Конструкторы изменили диоптрический прицел автомата и оснастили его новым цевьем и прикладом с подъемной щекой.