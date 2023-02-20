В Британии заявили о провале попыток Запада настроить Африку против России

FT: попытки Запада настроить Африку и Латинскую Америку против России завершились провалом

Страны Запада пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы настроить страны Африки и Латинской Америки против России и убедить их ужесточить политику в отношении Москвы, пишет британская газета Financial Times (FT).

По словам автора, усилия западных стран завершились провалом, поскольку им не удалось донести до глав стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира.

Отмечается, что представителей государств Африки и Латинской Америки в Мюнхене больше волновал рост инфляции, цены на энергоносители и вопросы продовольственной безопасностью, чем конфликт на Украине.

Автор также подчеркивает, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам, в частности из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами в начале пандемии коронавирусной инфекции

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейр заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине.

Мы не можем продолжать говорить только о войне Мауру Виейр Министр иностранных дел Бразилии

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес отказалась обсуждать, кто будет «победителем или проигравшим». Она призвала лидеров уделять больше внимания вопросам борьбы с изменением климата.

В свою очерердь премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила подчеркнула, что заинтересована в «решении проблемы, но не в перекладывании вины», и выразила мнение, что Европе следовало бы направить средства на продвижение развития на Украине, в Африке, Азии и в самом Европейском союзе вместо того, чтобы тратить их на вооружения.

Давление на Африку

Посол России в Чаде Владимир Соколенко обвинил Запад в давлении на Африку из-за их дружественного курса в отношениях с Россией и использовании провокаций вокруг частных военных компаний.

Евродипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов Европейского союза. В выстроенном по американским «правилам» свободном мире политический абсурд достигает исторического пика. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств осуществляется открыто на официальном уровне Владимир Соколенко Посол России в Чаде

Соколенко отметил, что западная дипломатия погружается в кризис, для выхода из которого применяет «запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации». Он обвинил Запад в использовании провокаций вокруг частных военных компаний.

По его словам, в этой связи российское посольство выпустило коммюнике, в котором отмечалось, что попытки внести элементы недоверия в диалог между Москвой и Нджаменой будут обречены на провал.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель секретариата Форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что на африканские страны, которые хотят принять участие в саммите «Россия-Африка», оказывается давление со стороны Запада.

Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам Олег Озеров Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства «Россия-Африка»

В июне президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы с африканскими государствами вышли на новый этап развития.

По словам российского лидера, усилия Москвы по выстраиванию отношений со странами африканского континента приносят результат, выраженный, в том числе, в росте товарооборота.

Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом Владимир Путин Президент России

Мнение Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон в июле выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке.

Я бы даже не назвал это сотрудничеством, это скорее пособничество ослабленным политическим властям или абсолютно нелегитимным военным хунтам Эммануэль Макрон Президент Франции

По мнению политика, Россия — это «великая политическая и военная держава», имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами.

Тем не менее французский лидер выразил недовольство тем, что российская сторона распространяет «ложные нарративы» в странах континента, а также тем, что она «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь отметил, что ЕС неспособен помешать торговле России со странами Африки.

Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В декабре газета Washington Post со ссылкой на сотрудников администрации США писала, что лидеры африканских стран и Соединенных Штатов расходятся во мнении по решению конфликта на Украине.

Один из источников издания отметил, что лидеры Африки не хотят «наказать Россию», они дали понять Белому дому, что просто хотят скорейшего урегулирования конфликта.

В январе стало известно, что военная разведка Финляндии начала наблюдать за расширением российского влияния в Африке. «В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания», — говорилось в обзоре разведки.