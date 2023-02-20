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23:14, 20 февраля 2023Мир

В Молдавии призвали сосредоточиться на создании систем ПВО

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал инвестировать в создание систем ПВО

Фото: Reuters

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире телеканала Pro TV призвал сосредоточиться на создании систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличив инвестирование в данном направлении.

«В этом году мы удвоили оборонный бюджет. Мы должны инвестировать в систему ПВО, заботиться о нашем воздушном пространстве», — заявил он.

По словам Гросу, такие системы не являются легкодоступными, поскольку они не лежат на складе и требуют разработок. Он уточнил, что в настоящее время Кишинев обсуждает данный вопрос с Румынией.

Ранее стало известно, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсуждали поставки дальнобойных вооружений для противостояния России. После встречи американский лидер объявил о выделении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нового пакета помощи на 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Марина Совина
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