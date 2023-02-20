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13:50, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

ТНТ признали виновным в нарушении закона о рекламе

ФАС обязала ТНТ понизить громкость объявлений о трансляции рекламы на канале

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала ТНТ понизить громкость объявлений о трансляции рекламы на канале. Об этом сообщается на сайте службы.

В ФАС указали, что в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. «В эфире телеканала ТНТ уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ" виновной в нарушении рекламного законодательства», — заявили в ведомстве.

ТНТ обязали в течение 30 дней со дня получения предписания устранить нарушение. В противном случае телеканал может быть оштрафован на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала американскую корпорацию Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. В службе заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Перед этим ФАС вынесла предупреждение Google за аналогичное нарушение.

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Маргарита Щигарева
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