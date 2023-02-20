Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 20 февраля 2023Россия

В Госдуме оценили действия ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации

Депутат Госдумы Саблин заявил, что ЧВК «Вагнер» эффективно действует в зоне спецоперации
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:
Дмитрий Саблин

Дмитрий Саблин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проявляет себя в ходе специальной военной операции (СВО) как эффективная структура, с ней налажено взаимодействие. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

«Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы — члены нашего "Боевого братства" (всероссийская общественная организация ветеранов — Примечание «Ленты.ру»), которые с честью там воюют. Взаимодействие есть», — оценил действия ЧВК «Вагнер» парламентарий.

Саблин добавил, что у подразделения аэроразведки БАРС «Каскад», которое он возглавляет, налажен обмен информацией с ЧВК. «Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, они эффективно отрабатывают», — пояснил депутат.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг связь между ЧВК и российской армией. Таким образом он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что компания вошла в состав армии России. По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий», а также плохо представляет то, что происходит в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский объяснил отказ защищать Артемовск любой ценой
Москвичка нашла нестандартный способ защитить вещи в подъезде от кражи
В Госдуме оценили действия ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации
Учительница получит 372 миллиона рублей за обвинения в сексе с подростком
В Минобороны Германии назвали предстоящие недели решающими для Украины
В России стало больше трудовых мигрантов
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках
Оценены финансовые потери Германии из-за конфликта на Украине
Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР
В российском регионе четыре ребенка и женщина погибли в ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.