В Госдуме оценили действия ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации

Депутат Госдумы Саблин заявил, что ЧВК «Вагнер» эффективно действует в зоне спецоперации

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проявляет себя в ходе специальной военной операции (СВО) как эффективная структура, с ней налажено взаимодействие. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

«Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы — члены нашего "Боевого братства" (всероссийская общественная организация ветеранов — Примечание «Ленты.ру»), которые с честью там воюют. Взаимодействие есть», — оценил действия ЧВК «Вагнер» парламентарий.

Саблин добавил, что у подразделения аэроразведки БАРС «Каскад», которое он возглавляет, налажен обмен информацией с ЧВК. «Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, они эффективно отрабатывают», — пояснил депутат.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг связь между ЧВК и российской армией. Таким образом он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что компания вошла в состав армии России. По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий», а также плохо представляет то, что происходит в Москве.