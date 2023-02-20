Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Зеленский обсудил с Байденом санкции против «Росатома»

Во время расширенной встречи президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского был поднят вопрос санкций против атомной отрасли России и представителей российской госкорпорации «Росатом». Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в рамках расширенной встречи внимание Байдена также удалось сосредоточить на антикоррупционной реформе и реформах правосудия и корпоративного управления в республике.

Ранее с предложением Европейскому союзу ввести частичные санкции против «Росатома» выступал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. До этого издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Еврокомиссия отказалась от планов вводить ограничения в отношении российского ядерного сектора или его представителей в десятом пакете санкций.