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19:49, 20 февраля 2023Силовые структуры

Задержание спецназом Росгвардии группы вымогателей попало на видео

Полиция и ФСБ задержали группу вымогателей, требовавших с омского коммерсанта 1,2 млн руб

В Омской области оперативники уголовного розыска полиции и ФСБ при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали группу вымогателей, требовавших у коммерсанта один миллион 250 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативное видео задержания пятерых подозреваемых.

На кадрах видны силовики, которые укладывают на пол подозреваемых. В бардачке автомобиля изымаются наличные средства.

По данным МВД, в 2022 году пятеро фигурантов дела под предлогом вымышленного долга требовали у жителя Омской области деньги, а затем отобрали у него автомобиль, стоимость которого значительно превышала требуемую сумму.

В настоящее время пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство»). Они заключены под стражу.

Любовь Ширижик
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