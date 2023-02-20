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19:58, 20 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии оштрафовали бизнесмена за отказ продать запчасти российским военным

Суд в Белоруссии оштрафовал бизнесмена, не продавшего автозапчасти российским военным

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии оштрафовали бизнесмена за отказ продать автозапчасти российским военнослужащим. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает генпрокуратура республики.

65-летнему М. инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. Установлено, что 20 октября 2022 года мужчина отказал в приобретении деталей для транспортного средства военнослужащим из числа граждан РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 11,1 тысячи рублей.

При этом уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что в Белоруссии в рамках договора о региональной группировке войск Союзного государства проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. По словам политика, в случае возможной агрессии против Белоруссии такая дивизия полностью перейдет в его распоряжение.

6 января Минобороны Белоруссии сообщило, что в республику прибыл эшелон военной техники из России. Она была перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности Союзного государства.

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Алина Гончарова
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