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21:08, 20 февраля 202369-я параллель

Жителей российского города предупредили об «опасном» Солнце

Жителей Мурманска предупредили о помехах в телевещании из-за влияния Солнца

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманске 21 февраля начнется «опасное» сезонное явление, которое приведет к кратковременным помехам в телевещании. Об этом жителей предупредили в администрации российского города.

Речь идет о таком явлении, как интерференция, которая возникает при повороте Земли к Солнцу Северным полушарием.

«Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи — на линии с приемной земной станцией — сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца», — объяснили в администрации.

Там добавили, что интерференция длится несколько минут в сутки — спутник связи уходит от сигналов Солнца благодаря вращению Земли вокруг своей оси.

В Мурманске кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 21 февраля до 16 марта с 11:57 до 13:06. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 5 минут в сутки, уточнили в администрации.

11 января сообщалось, что жители Мурманской области впервые за 40 суток увидели солнце, так как в регионе завершилась полярная ночь. Мурманчане пришли встречать солнце на самую высокую сопку областного центра — Солнечную. В ожидании они водили хороводы и пили чай с морошкой. При этом разглядеть солнце им не удалось, потому что в первый день после полярной ночи оно обычно не поднимается над горизонтом.

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Сергей Истомин
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