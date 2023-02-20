Зеленский захотел подарить Берлускони водку

Президент Украины Зеленский захотел послать экс-премьеру Италии Берлускони водку

Для Украины важно не потерять поддержку со стороны Италии, несмотря на пророссийские симпатии отдельных политиков этой страны. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналисты издания спросили политика, не опасается ли он отказа Рима от сотрудничества с Киевом из-за «пропутинских» симпатий экс-премьер-министра Сильвио Берлускони.

В ответ украинский лидер заверил, что слышал антиукраинские заявления политика, и предложил послать ему водку, намекая на скандал с подарком для Берлускони, якобы полученным из Москвы. «Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть на Украине отличного качества. Если хотите, мы вам дадим», — сказал Зеленский.

19 октября Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — объяснил политик.

Из-за слов политика в Италии разгорелся скандал. Представители Европейской комиссии заверили, что подарок для экс-премьера может означать нарушение санкций о запрете на импорт алкоголя в Евросоюз.

Вскоре Берлускони оправдался за свои слова, заверив, что они были не более чем шуткой. В Кремле также не подтвердили, но и не опровергли сведения о подарке.