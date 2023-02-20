Организатор свадеб призвала невест отказаться от бюстгальтера перед церемонией

Блогер @daybydrachenberg призвала не носить бра перед свадьбой во избежание следов на теле

Организатор мероприятий и блогер с никнеймом @daybydrachenberg назвала причину отказаться от бюстгальтера перед свадьбой. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 84 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, в день церемонии бракосочетания невестам не следует носить бра во избежание следов от него на теле. Последние могут испортить праздничные фотографии, отметила инфлюэнсерша. Кроме того, она призвала не использовать аксессуары, которые могут оставить вмятины на коже запястий.

В то же время юзерша рекомендовала отпаривать свадебный наряд накануне события и проводить время наедине с собой. «Уделите пару минут, чтобы остаться в одиночестве, посмотрите на себя в зеркало в своем платье и просто улыбнитесь», — посоветовала автор видео.

Ранее в феврале сообщалось, что блогерша Банни с никнеймом @immbunny на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Девушка рассказала, что долгие годы не носит данную разновидность нижнего белья, однако в ее окружении есть те, кто недоволен указанным фактом.