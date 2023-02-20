Официальный представитель МИД Захарова сравнила судьбу Зеленского и Саакашвили

Судьба президента Украины Владимира Зеленского и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок, в скором времени может повториться, как это случается со всеми проектами США. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила двух руководителей государств в личном Telegram-канале.

«Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов. Судьба Саакашвили, судьба [самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана] Гуайдо — это то, что ждет всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов», — говорится в ее публикации.

Ранее Мария Захарова коротко прокомментировала сообщения о визите американского президента Джо Байдена в Киев и отреагировала на фото Байдена рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским у Михайловского собора вопросом «Кто же из них православный?».