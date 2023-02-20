В Варшаве запретили носить оружие на фоне визита Байдена

В Варшаве введен запрет на ношение оружия с 20 до 22 февраля из-за визита Байдена

В Варшаве введен запрет на ношение оружие с 20 до 22 февраля на фоне визита президента США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил представитель полиции польской столицы Сильвестер Марчак. Его слова приводит ТАСС.

«С 20 до 22 февраля запрещается ношение оружия, в том числе лицам, имеющим его легально», — указал он. Марчак отметил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Помимо прочего, главный комендант польской полиции решил направить в Варшаву дополнительные силы обеспечения правопорядка. Жителям посоветовали быть готовыми к сложностям из-за перемещений президента США по столице.

Ранее 20 февраля американский лидер приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, содержание которого будет объявлено 21 февраля.

После визита на Украину Байден отправится в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других государств.