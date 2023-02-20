Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 20 февраля 2023Мир

В Варшаве запретили носить оружие на фоне визита Байдена

В Варшаве введен запрет на ношение оружия с 20 до 22 февраля из-за визита Байдена

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

В Варшаве введен запрет на ношение оружие с 20 до 22 февраля на фоне визита президента США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил представитель полиции польской столицы Сильвестер Марчак. Его слова приводит ТАСС.

«С 20 до 22 февраля запрещается ношение оружия, в том числе лицам, имеющим его легально», — указал он. Марчак отметил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Помимо прочего, главный комендант польской полиции решил направить в Варшаву дополнительные силы обеспечения правопорядка. Жителям посоветовали быть готовыми к сложностям из-за перемещений президента США по столице.

Ранее 20 февраля американский лидер приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, содержание которого будет объявлено 21 февраля.

После визита на Украину Байден отправится в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Король Британии понаблюдал за подготовкой ВСУ
В Москве женщина отказалась оплачивать проезд и попыталась угнать такси
Российский губернатор показал разрушения в дважды за день обстрелянном ВСУ селе
Стали известны подробности смертельного пожара в подмосковном ТЦ
В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину
Нелепый наряд звезды «Хода королевы» на BAFTA стал предметом насмешек в сети
Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым
Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Устроивший ДТП на Бали россиянин сбежал из больницы и был объявлен в розыск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.