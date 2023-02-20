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13:36, 20 февраля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на визит Байдена в Киев

Депутат Журова допустила, что Байден приехал в Киев для обсуждения мирных переговоров

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия надеется, что президент США Джо Байден призовет главу Украины Владимира Зеленского к началу мирных переговоров. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на визит американского лидера в Киев.

«Судя по риторике, Киев хочет, чтобы им санкционировали нападение на Крым. Я так понимаю, что США на это не дают свое согласие. Они могут это обсуждать. Возможно, Байден призовет к мирным переговорам каким-то образом. Худший вариант, наоборот, озвучит о масштабной финансовой и военной помощи», — предположила депутат.

Нам бы хотелось, чтобы США призвали Зеленского к началу мирных переговоров

Светлана Журовадепутат Госдумы

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Местные СМИ опубликовали кадры его встречи с Владимиром Зеленским на улицах украинской столицы.

Позже сам украинский лидер подтвердил визит американского коллеги, опубликовав совместное фото в Telegram-канале. «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он.

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Белый дом также опубликовал официальное заявление о встрече политиков в Киеве. «Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении. Также американский лидер анонсировал новые поставки оружия Украине и введение очередного пакета санкций против России.

Ранее Белый дом отрицал возможность посещения Байденом Украины. Говорилось лишь о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО.

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