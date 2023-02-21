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15:59, 21 февраля 2023Мир

Боррель заявил о разрушении системы безопасности из-за решения России по ДСНВ

Боррель: решение России о приостановке ДСНВ разрушает систему безопасности

Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, созданную после холодной войны. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

«После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности», — подчеркнул Боррель.

О таком решении президент страны Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Он пояснил, что страны НАТО выдвигают к России невыполнимые требования, а использованные для атак украинские беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии западных специалистов.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

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Виктория Кондратьева
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