Боррель заявил о разрушении системы безопасности из-за решения России по ДСНВ

Боррель: решение России о приостановке ДСНВ разрушает систему безопасности

Решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) разрушает систему международной безопасности, созданную после холодной войны. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

«После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности», — подчеркнул Боррель.

О таком решении президент страны Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Он пояснил, что страны НАТО выдвигают к России невыполнимые требования, а использованные для атак украинские беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии западных специалистов.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.