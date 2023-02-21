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12:52, 21 февраля 2023Россия

Путин поблагодарил россиян за мужество и решимость

Президент Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан страны за мужество и решимость. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«[Хочу] сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва "Барс"», — сказал Путин.

В ходе выступления президент также извинился перед военными за то, что не стал перечислять все подразделения, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пояснил, что, когда готовил выступление, написал «длинный-длинный список героических подразделений». Однако, добавил он, решил отказаться от него, так как всех назвать невозможно.

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Варвара Кошечкина
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