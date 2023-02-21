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12:45, 21 февраля 2023Россия

Путин извинился перед военными

Президент Путин извинился, что не перечислил все подразделения, отличившиеся в ходе СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию извинился перед военными, что не стал перечислять все подразделения, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине. Трансляцию выступления ведет Первый канал.

Путин пояснил, что, когда готовил выступление, написал «длинный-длинный список героических подразделений». «Потом вынул это из выступления, поскольку всех назвать невозможно, боялся обидеть тех, кого не назову», — добавил он.

Затем он передал низкий поклон родителям, женам и семьям участников СВО, а также медработникам, транспортникам, строителям и рабочим оборонных заводов.

В ходе выступления Путин также высказался, что Россия в ходе специальной военной операции будет аккуратно и последовательно решать ее задачи.

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Антон Похиляк
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