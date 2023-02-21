В Европе испугались прекращения поставок лекарств из Китая

Euractiv: разведка Чехии заявила об угрожающем ЕС прекращении поставок лекарств из КНР

Разведка Чехии заявила об угрожающем Европейскому союзу (ЕС) прекращении поставок лекарств из КНР. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на слова главы чешской разведывательной службы Михаля Куделки.

«Мы даже не можем себе представить, что произойдет, если Китай прекратит производство лекарств для Европы в результате международного кризиса или конфликта», — отметил он.

По его словам, Китай угрожает европейской безопасности и стабильности на многих уровнях, теперь включая и фармацевтический. Отмечается, что в марте Европейская комиссия представит долгожданную Фармацевтическую стратегию ЕС, которая попытается восстановить фармацевтическое производство в Европе.

«Один из уроков кризиса заключается в том, что Европа не может оставаться на 95 процентов зависимой от нескольких азиатских стран в отношении доступа к лекарствам», — заключил Куделка.

Ранее профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун заявил, что украинский конфликт негативно отразился на Европейском союзе (ЕС) и пробудил у него чувство стратегической самостоятельности. По мнению эксперта, ЕС хочет самостоятельности на фоне стремления США доминировать в Европе. «В Европе все-таки есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным», — рассказал он.

По мнению профессора, Европа стала главной жертвой украинского кризиса. Помимо того, она разочарована США, которые втянули ЕС в состояние конфликта на выгоду Вашингтону, уточнил специалист. При этом Хайдун считает, что Евросоюз не может открыто противостоять США.