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14:53, 21 февраля 2023Бывший СССР

Глава МИД Латвии назвал прискорбной приостановку участия России в ДСНВ

Глава МИД Латвии Ринкевич: прискорбно, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал прискорбным тот факт, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом он написал в Twitter.

«Речь и действия [президента России Владимира] Путина показывают, что Россия хочет этой войны и продолжит ее. Нашим единственным ответом должна стать еще большая поддержка Украины и большее давление на Россию и Белоруссию», — заявил министр.

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О том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он уточнил, что страна не выходит из договора, однако для дальнейшего взаимодействия в рамках него стране надо понимать, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как будет учитываться совокупный стратегический арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор, заключенный между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. В его рамках стороны договорились сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок.

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Полина Матюхина
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