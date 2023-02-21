Глава МИД Латвии назвал прискорбной приостановку участия России в ДСНВ

Глава МИД Латвии Ринкевич: прискорбно, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал прискорбным тот факт, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом он написал в Twitter.

«Речь и действия [президента России Владимира] Путина показывают, что Россия хочет этой войны и продолжит ее. Нашим единственным ответом должна стать еще большая поддержка Украины и большее давление на Россию и Белоруссию», — заявил министр.

О том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он уточнил, что страна не выходит из договора, однако для дальнейшего взаимодействия в рамках него стране надо понимать, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как будет учитываться совокупный стратегический арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор, заключенный между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. В его рамках стороны договорились сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок.