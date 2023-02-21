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19:45, 21 февраля 2023Россия

Песков ответил на вопрос о внесении изменений в стратегические документы России

Песков: неизвестно, отразится ли приостановка ДСНВ на стратегических документах России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле не располагают сведениями о том, будут ли внесены изменения в стратегические документы России в связи с приостановкой действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

При этом потребуется юридически оформить приостановление ДСНВ, отметил Песков. В этой целью президент России Владимир Путин «оперативно» внесет в парламент соответствующий проект, добавил он.

Вместе с тем Песков подтвердил, что Москва не предуведомляла Вашингтон о своем решении.

В России применение ядерного оружия регулирует документ под названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Он определяет военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание.

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не о выходе Москвы из соглашения об ограничении вооружений.

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Алан Босиков
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