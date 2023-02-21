Путин назвал экотуризм в России очень важным вопросом

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экотуризма

Президент России Владимир Путин призвал Государственную Думу ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране. Об этом российский лидер заявил во вторник, 21 февраля, в своем послании Федеральному собранию, его слова приводит ТАСС.

Ускорить решение данного вопроса глава государства потребовал в том числе на особо охраняемых территориях (ООПТ). Более того, президент назвал развитие экотуризма в России очень важным вопросом. «Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта», — подчеркнул он.

Отмечается, что подобный документ должен определить, что запрещено строить на ООПТ, а также зафиксировать принципы индустрии экотуризма.

Ранее в декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в 2023 году задерживать возврат денег за отмененные из-за начала специальной военной операции туры. Теперь у правительства появится возможность предоставлять отсрочку по выплате средств за путевки россиян, купленные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых «по объективным причинам» оказалось невозможным, еще на год.