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14:38, 21 февраля 2023Силовые структуры

Следователи завели дело после гибели двух детей подо льдом

В Ростове-на-Дону завели дело после гибели двух детей подо льдом реки Мертвый Донец

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей подо льдом в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ. Назначены необходимые экспертизы. Для поиска тел 12-летней девочки и 10-летнего мальчика привлекли водолазов и полицейских.

О трагедии в Ростове-на-Дону сообщалось 21 февраля. Дети погибли на реке Мертвый Донец. Тонущих заметил сторож лодочной станции, однако спасти их не успел.

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Владимир Седов
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