Греки вышли на акцию протеста против визита Блинкена в страну

В Салониках протестующие собрались у американского консульства из-за визита Блинкена

В Салониках прошла протестная акция против визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости.

На демонстрацию вышли члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ), они собрались возле американского консульства, призывая правительство страны прекратить участвовать в конфликте на Украине. Митингующие выкрикивали лозунги «Американцы — убийцы народов», «Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню».

Организаторы протеста прокомментировали планы Блинкена встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и его экс-коллегой Алексисом Ципрасом. «Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране», — отметили они.

Протестующие выступали за то, чтобы Греция не принимала участие в планах Вашингтона и НАТО, за закрытие иностранных военных баз в стране, а также требовали закрыть штаб альянса, расположенный в третьем армейском корпусе в Салониках. Кроме того, демонстранты призывали прекратить преследование людей, которые борются за то, чтобы Греция «не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий».

В декабре члены Коммунистической партии Греции (КПГ) устроили акцию протеста у порта Александруполис на месте сошедшего с рельсов поезда с военной техникой НАТО. Митингующие подчеркивали риски, связанные с «превращением города и порта в военную базу сил США и НАТО».