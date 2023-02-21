Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:03, 22 февраля 2023Мир

Греки вышли на акцию протеста против визита Блинкена в страну

В Салониках протестующие собрались у американского консульства из-за визита Блинкена

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Салониках прошла протестная акция против визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости.

На демонстрацию вышли члены Коммунистической молодежи Греции (КНЕ), они собрались возле американского консульства, призывая правительство страны прекратить участвовать в конфликте на Украине. Митингующие выкрикивали лозунги «Американцы — убийцы народов», «Дайте деньги на образование, не НАТО на бойню».

Организаторы протеста прокомментировали планы Блинкена встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и его экс-коллегой Алексисом Ципрасом. «Целью встречи будет усиление участия страны в империалистической войне на Украине путем отправки оружия и использования баз, расположенных в нашей стране», — отметили они.

Протестующие выступали за то, чтобы Греция не принимала участие в планах Вашингтона и НАТО, за закрытие иностранных военных баз в стране, а также требовали закрыть штаб альянса, расположенный в третьем армейском корпусе в Салониках. Кроме того, демонстранты призывали прекратить преследование людей, которые борются за то, чтобы Греция «не превратилась в оплот империалистов и объект репрессий».

В декабре члены Коммунистической партии Греции (КПГ) устроили акцию протеста у порта Александруполис на месте сошедшего с рельсов поезда с военной техникой НАТО. Митингующие подчеркивали риски, связанные с «превращением города и порта в военную базу сил США и НАТО».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о продвижении подразделений в районе Артемовска
Американским военным рекомендовали отказаться от выпечки с маком
Стало известно о главном страхе любителей выпить в советское время
В Чехии призвали готовиться к возможному столкновению НАТО с Россией
В США допустили рост интереса к военной технике из России
В России не увидели интереса Запада к расследованию взрыва на «Северном потоке»
Пожар в гостинице в центре Москвы потушили
Постпред КНР в ООН рассказал о намерении обнародовать мирный план по Украине
Водитель насмерть сбил двух детей в Подмосковье
Греки вышли на акцию протеста против визита Блинкена в страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.