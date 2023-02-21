52-летняя Аманда Холден появилась на публике в прозрачном платье без белья

Британская актриса Аманда Холден посетила показ Julien Macdonald в прозрачном платье

Британская актриса и ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила показ бренда Julien Macdonald, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, в черном платье длины макси из полупрозрачного кружева, оформленного высоким разрезом на ноге и вырезами по бокам. При этом на размещенных кадрах видно, что от белья телезвезда отказалась, а в качестве обуви выбрала босоножки в тон образа.

Визажисты нанесли на лицо Холден макияж в нюдовых оттенках, а волосы распустили и уложили волнами. Вдобавок в руках она держала блестящую сумку, а из аксессуаров на гостье шоу были несколько браслетов и кольцо из золота.

Ранее в феврале Холден поделилась снимком, на котором она позирует в кружевном нижнем белье модели Gossard винного цвета бренда JD Williams. На опубликованном изображении телезвезда запечатлена на кресле в спальне.