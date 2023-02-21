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17:25, 21 февраля 2023Россия

Кадыров обратился к властям регионов после послания Путина

Кадыров призвал помогать военным, не дожидаясь создания Фонда помощи семьям погибших
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не дожидаться, пока решатся юридические и финансовые вопросы создания Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции (СВО), а уже сейчас найти возможности и оказывать помощь военным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поставил приоритетную задачу — создать Фонд помощи военным и семьям погибших в СВО. По его словам, в Чечни уже приняты все меры по этому вопросу. «Они [бойцы] должны быть уверены в крепком тыле и что их семьи под надежной защитой», — написал руководитель региона.

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Президент выступил с посланием во вторник, 21 февраля. Говоря о поддержке военных, он подчеркнул, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. Он также отметил, что необходимо установить для российских бойцов регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода.

Кроме того, глава государства заявил, что участники СВО должны быть востребованы на гражданке во власти всех уровней.

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Варвара Кошечкина
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