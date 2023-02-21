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10:19, 21 февраля 2023Россия

Появились кадры крушения вертолета в Кемеровской области

Крушение вертолета в Кемеровской области попало на видео

Крушение вертолета в Кемеровской области попало на видео. Кадры появились в Telegram-канале Shot.

На выложенных изданием кадрах видно, что пилот вертолета пытается посадить воздушное средство, а приземлением руководит человек на земле. Через несколько секунд после начала съемки вертолет пропадает из поля зрения — его закрывает поднявшаяся при жесткой посадке снежная пыль.

О ЧП стало известно 20 февраля. Воздушное судно совершило аварийную посадку в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кемеровской области. На борту находились 10 человек.

Сообщалось, что при крушении вертолета погиб 37-летний мужчина — он сопровождал туристов-сноубордистов в поездке по российскому региону.

Марк Леонов
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