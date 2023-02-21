Минобороны отчиталось о ходе боев на купянском направлении

Минобороны РФ доложило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении уничтожены до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». О ходе боев на этом направлении отчиталось журналистам Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо прочего, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 ВСУ и артиллерийская система М777 американского производства, добавили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве также доложили, что на купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки там удалось уничтожить до 70 украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики и ЛНР.