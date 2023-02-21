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20:02, 21 февраля 2023Среда обитания

Жильцов дома в российском городе сосед оставил без газа

Жильцов дома в Екатеринбурге сосед оставил без газа

Фото: Mykola Makhlai / Unsplash

Жильцы дома в Екатеринбурге долгое время были вынуждены жить без газа из-за собственного соседа. Об этом сообщается на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Инцидент в российском городе произошел в доме, расположенном по адресу переулок Курьинский, 3. Один из его жильцов, являвшийся должником, долгое время отказывался пускать сотрудников газовой службы, которым было необходимо устранить неисправность общего имущества, в свою квартиру. В результате соседи мужчины остались без газа на продолжительный срок.

После этого судебные приставы вручили проблемному жильцу требование о добровольном исполнении решения суда и разъяснили, что уклонение карается штрафом в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Лишь после этого мужчина согласился пустить сотрудников газовой службы домой. Специалисты поставили заглушку и смогли вернуть газ в квартиры других жителей.

В феврале стало известно, что жильцов 179 квартир «сталинского» дома в центре Москвы бессрочно лишили газа. О том, что здание на Фрунзенской набережной оказалось аварийным, москвичи узнали из пришедшего от «Мосгаза» уведомления.

Полина Кислицына
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