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18:52, 21 февраля 2023Экономика

Один из крупнейших в мире перевозчиков сохранил возможность вернуться в Россию

Borsen: транспортная компания Maersk оставила себе возможность вернуться в Россию

Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Датская Maersk, одна из крупнейших в мире транспортных компаний, покинувшая российский рынок после начала боевых действий на Украине, сохранила для себя возможность возвращения в страну в будущем. При продаже двух логистический центров в России она включила в контракт пункт о праве их обратного выкупа, пишет деловая газета Dagbladet Borsen.

Maersk — не единственное датское предприятие, думающее о таком пункте в договорах купли-продажи. Пивоваренная компания Carlsberg, ищущая покупателей на свои российские активы, также готовится включить в контракт такое условие. По информации отраслевой организации Dansk Industri, схожим образом поступить намеревается целый ряд других компаний.

Одной из ключевых причин для желания обратного выкупа называется невозможность продать свое имущество в России по рыночной стоимости. «Во многих случаях трудно найти инвестора, готового заплатить справедливую цену», — указал заместитель директора Dansk Industri Петер Тагесен. В то же время он не считает одиозным избрание датскими компаниями такого пути.

Maersk прекратила работу на российском рынке в первом квартале 2022 года, а в третьем квартале продала свою долю в 30,75 процента в российской компании Global Ports (GPI) местному партнеру.

20 февраля компания сообщила о продаже двух логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Покупателем стала кипрская фирма IG Finance Development Limited. Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в Евросоюзе и России.

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Данил Дмитриев
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