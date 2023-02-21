Один из крупнейших в мире перевозчиков сохранил возможность вернуться в Россию

Borsen: транспортная компания Maersk оставила себе возможность вернуться в Россию

Датская Maersk, одна из крупнейших в мире транспортных компаний, покинувшая российский рынок после начала боевых действий на Украине, сохранила для себя возможность возвращения в страну в будущем. При продаже двух логистический центров в России она включила в контракт пункт о праве их обратного выкупа, пишет деловая газета Dagbladet Borsen.

Maersk — не единственное датское предприятие, думающее о таком пункте в договорах купли-продажи. Пивоваренная компания Carlsberg, ищущая покупателей на свои российские активы, также готовится включить в контракт такое условие. По информации отраслевой организации Dansk Industri, схожим образом поступить намеревается целый ряд других компаний.

Одной из ключевых причин для желания обратного выкупа называется невозможность продать свое имущество в России по рыночной стоимости. «Во многих случаях трудно найти инвестора, готового заплатить справедливую цену», — указал заместитель директора Dansk Industri Петер Тагесен. В то же время он не считает одиозным избрание датскими компаниями такого пути.

Maersk прекратила работу на российском рынке в первом квартале 2022 года, а в третьем квартале продала свою долю в 30,75 процента в российской компании Global Ports (GPI) местному партнеру.

20 февраля компания сообщила о продаже двух логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Покупателем стала кипрская фирма IG Finance Development Limited. Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в Евросоюзе и России.