Власти Италии заявили о готовности оказывать всестороннюю поддержку Украине

Премьер Италии Мелони: Рим будет оказывать Киеву любую поддержку до начала переговоров

Итальянские власти будут оказывать Украине всестороннюю поддержку, чтобы появились условия для мирных переговоров. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Киев, пишет Reuters.

«А до тех пор мы будем оказывать любую военную, финансовую, гражданскую поддержку», — отметила она. Мелони добавила, что Рим рассматривает возможность поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Итальянский премьер также заявила, что в настоящее время поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Италия может отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники в рамках седьмого пакета помощи, над которым работает итальянское правительство.