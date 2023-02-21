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22:26, 21 февраля 2023Мир

Власти Италии заявили о готовности оказывать всестороннюю поддержку Украине

Премьер Италии Мелони: Рим будет оказывать Киеву любую поддержку до начала переговоров
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Итальянские власти будут оказывать Украине всестороннюю поддержку, чтобы появились условия для мирных переговоров. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Киев, пишет Reuters.

«А до тех пор мы будем оказывать любую военную, финансовую, гражданскую поддержку», — отметила она. Мелони добавила, что Рим рассматривает возможность поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Итальянский премьер также заявила, что в настоящее время поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Италия может отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники в рамках седьмого пакета помощи, над которым работает итальянское правительство.

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Марина Совина
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