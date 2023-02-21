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21:28, 21 февраля 2023Мир

Премьер Италии высказалась о возможных поставках боевых самолетов Киеву

Премьер-министр Италии Мелони: поставка боевых самолетов Киеву пока не обсуждается
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала возможную отправку боевых самолетов на Украину, заявив, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолетов не на повестке», — сказала глава итальянского правительства. Она подчеркнула, что подобные решения должны приниматься совместно с международными партнерами. По словам Мелони, сейчас в приоритете поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал практически невозможной передачу истребителей Украине. Он добавил, что необходимо будет обсуждать поставки с союзниками, чтобы понимать, какие самолеты те намерены передать Киеву, поскольку отправка разных моделей является бессмысленной из-за проблем с обучением пилотов.

21 февраля сообщалось о прибытии премьера в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уточняется, что программа визита Мелони носит конфиденциальный характер.

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Варвара Кузьмина
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