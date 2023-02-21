В Италии оценили вероятность поставки истребителей на Украину

Глава МИД Италии Таяни назвал практически невозможной поставку истребителей на Украину

Рим вряд ли отправит боевые самолеты Киеву. Вероятность поставок оценил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит La Stampa.

«Мы еще не говорили об этом, но в этом случае придется координироваться с союзниками, понимать, какие самолеты они пришлют, потому что нет смысла поставлять украинцам разные модели, потом есть проблема обучения пилотов», — сказал он.

Глава ведомства назвал практически невозможной отправку истребителей Киеву. Помимо этого, по его словам, страны Европы рассмотрят возможность совместных подрядов, как это было с производством вакцин от Covid-19.