Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 21 февраля 2023Мир

В Италии оценили вероятность поставки истребителей на Украину

Глава МИД Италии Таяни назвал практически невозможной поставку истребителей на Украину

Фото: Remo Casilli / Reuters

Рим вряд ли отправит боевые самолеты Киеву. Вероятность поставок оценил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит La Stampa.

«Мы еще не говорили об этом, но в этом случае придется координироваться с союзниками, понимать, какие самолеты они пришлют, потому что нет смысла поставлять украинцам разные модели, потом есть проблема обучения пилотов», — сказал он.

Глава ведомства назвал практически невозможной отправку истребителей Киеву. Помимо этого, по его словам, страны Европы рассмотрят возможность совместных подрядов, как это было с производством вакцин от Covid-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Польша задумалась о полном закрытии границ с Белоруссией
В Турции назвали число погибших при новых землетрясениях
В Белоруссии проверят боевую готовность ПВО
Переводы россиян в страны СНГ взлетели в 2,5 раза
Раскрыты самые интересные экскурсионные маршруты в Москве
Россиянам отсоветовали покупать квартиры за наличку
58-летняя Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
В Италии оценили вероятность поставки истребителей на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.