Доктор Мясников назвал важное отличие женщин от мужчин

Врач Мясников заявил, что женщины лучше мужчин переносят стресс благодаря эстрогенам

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины лучше мужчин переносят стресс благодаря гормонам эстрогенам. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Отвечая на вопрос телезрительницы, доктор подтвердил, что у мужчин действительно чаще, чем у женщин, происходят инсульты и инфаркты. Мясников отметил, что это обусловлено генетической предрасположенностью мужчин, а также вредными привычками и другими факторами.

«И стрессов на нас выпадает больше. Опять же, женский организм, он более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть — это просто природный механизм, который защищает вас от стресса, у нас их нет. Мы просто принимаем голой грудью эти вызовы, а вы защищены», — назвал врач важное отличие женщин от мужчин.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасности распространенного принципа похудения, предполагающего резкое снижение веса к пляжному сезону. По словам врача, подобное похудение наносит большой вред здоровью и чревато набором веса.