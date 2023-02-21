Молдавия в очередной раз потребовала демилитаризации Приднестровья

Премьер Молдавии в очередной раз потребовал от России вывести войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в очередной раз потребовал от России демилитаризации Приднестровья. Об этом он высказался во время визита в город Фалешты, сообщает Telegram-канал KP.MD.

Отмечается, что молдавский премьер потребовал вывода российского военного контингента из региона.

С аналогичным заявлением Речан выступал и ранее, призывая эвакуировать российские войска из Приднестровья, после чего заняться экономической и социальной интеграцией местных жителей. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал представителям молдавской стороны «быть весьма и весьма осторожными».