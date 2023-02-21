Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 21 февраля 2023Бывший СССР

Молдавия в очередной раз потребовала демилитаризации Приднестровья

Премьер Молдавии в очередной раз потребовал от России вывести войска из Приднестровья

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в очередной раз потребовал от России демилитаризации Приднестровья. Об этом он высказался во время визита в город Фалешты, сообщает Telegram-канал KP.MD.

Отмечается, что молдавский премьер потребовал вывода российского военного контингента из региона.

С аналогичным заявлением Речан выступал и ранее, призывая эвакуировать российские войска из Приднестровья, после чего заняться экономической и социальной интеграцией местных жителей. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал представителям молдавской стороны «быть весьма и весьма осторожными».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России назвали главный сигнал Западу в послании Путина
Стало известно о проблемах со зрением у Костомарова
США призвали Россию не вести ядерную войну после выхода из ДСНВ
Силуанов пообещал не повышать дефицит бюджета
Операцию по выводу «Адмирала Кузнецова» из дока приостановили
Перечислены главные критерии выбора муки для блинов
Украина перенесла нулевой километр из Москвы в Киев
Путин обсудил основные положения послания с Матвиенко
Немецкий депутат признал Германию стороной войны на Украине
Россиянина приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.