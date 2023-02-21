В Грузии опровергли наплыв россиян в страну

Глава МВД Грузии Гомелаури опроверг данные о наплыве россиян и белорусов в страну

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг информацию представителей оппозиции о массовом наплыве россиян в страну. Слова министра во вторник, 21 февраля, приводит «Интерфакс».

«В течение последнего года, с февраля 2022 по февраль 2023 года, границу пересекли 1 миллион 400 тысяч граждан России и Белоруссии, но из этого числа лишь 869 тысяч граждан вошли на территорию Грузии», — указал он. Гомелаури уточнил, что остальные — это транзитные пересечения, и те, кто ежедневно по несколько раз проезжают через границу.

При этом из 869 тысяч россиян и белорусов 809 тысяч вернулись назад, отметил глава МВД.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал оппозицию партией продажников и войны. По его словам, оппозиция с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан участвовать в боевых действиях.

В ноябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в стране обосновались свыше 100 тысяч россиян. Глава республики рассказала, что с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли 700 тысяч россиян. Кроме того, она уточнила, что большинство оставшихся в Грузии граждан России — представители среднего класса и молодежь.