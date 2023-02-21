Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 21 февраля 2023Бывший СССР

В Грузии опровергли наплыв россиян в страну

Глава МВД Грузии Гомелаури опроверг данные о наплыве россиян и белорусов в страну

Фото: EvaL Miko / Shutterstock / Fotodom

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг информацию представителей оппозиции о массовом наплыве россиян в страну. Слова министра во вторник, 21 февраля, приводит «Интерфакс».

«В течение последнего года, с февраля 2022 по февраль 2023 года, границу пересекли 1 миллион 400 тысяч граждан России и Белоруссии, но из этого числа лишь 869 тысяч граждан вошли на территорию Грузии», — указал он. Гомелаури уточнил, что остальные — это транзитные пересечения, и те, кто ежедневно по несколько раз проезжают через границу.

При этом из 869 тысяч россиян и белорусов 809 тысяч вернулись назад, отметил глава МВД.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал оппозицию партией продажников и войны. По его словам, оппозиция с начала боевых действий на Украине пытается устраивать провокации, отправляя грузинских граждан участвовать в боевых действиях.

В ноябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в стране обосновались свыше 100 тысяч россиян. Глава республики рассказала, что с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли 700 тысяч россиян. Кроме того, она уточнила, что большинство оставшихся в Грузии граждан России — представители среднего класса и молодежь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин приедет в Россию
Женщина сбежала от бывшего бойфренда после года в неволе
Россиянам раскрыли вредоносные последствия сушки волос феном
Россиянам раскрыли обстановку на популярном курорте Турции после землетрясений
Врач назвала причины закупорки сосудов мозга у Костомарова
В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе
Forbes выяснил зависимость между одиночеством и благосостоянием
Страны G7 пригрозили России экономической расплатой
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство друга садовым шлангом за оскорбления
В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.