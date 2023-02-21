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16:15, 21 февраля 2023Мир

Вероятность заключения многостороннего договора по типу ДСНВ оценили

Ученый Соков счел нереальным заключение многостороннего договора по типу ДСНВ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Навряд ли можно заключить многостороннее соглашение по типу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков счел маловероятным такой исход, об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это нереально. Даже двусторонний договор вряд ли удалось бы согласовать. Формула подключения третьих стран никому неизвестна, и нет никаких разумных соображений, как это сделать. СССР пытался этого достичь на раннем этапе переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но пришлось это требование снять», — сказал ученый.

По оценке исследователя, заключение многостороннего договора может потребовать десяти и более лет.

Ранее Министерству обороны России поручили быть готовым к новым испытаниям ядерного оружия. Президент страны Владимир Путин выступил отметил, что Москва не будет первой испытывать ядерное оружие, но сделает это, если такие испытания проведут США.

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Виктория Кондратьева
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