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21:38, 21 февраля 2023Мир

Франция выразила обеспокоенность словами Путина о ядерных испытаниях

Франция выразила обеспокоенность решимостью России провести ядерные испытания

Фото: Gerard Bottino / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Франции заявило об обеспокоенности готовностью России провести испытания ядерного оружия, в случае если их проведут США. Об этом говорится коммюнике ведомства, опубликованном во вторник.

Во французском МИДе также призвали РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года «о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой».

Путин во время оглашения послания парламенту заявил об осведомленности о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. Также российский лидер сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Президент подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

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Екатерина Подвигина
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