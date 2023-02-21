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14:39, 21 февраля 2023Мир

Число пострадавших при взрыве на заводе в США увеличилось

Число пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в Огайо увеличилось до 13 человек

Фото: Trixie Textor / Getty Images

Число пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в штате Огайо в США увеличилось до 13 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Associated Press.

Отмечается, что одного из пострадавших вытаскивали из-под обломков, а затем доставляли в больницу медицинским вертолетом. У нескольких человек зафиксированы ожоги. Пожар на данный момент локализован, но полностью не ликвидирован. Также пока неизвестна причина взрыва.

Ранее стало известно, что при взрыве и последующем пожаре погиб один человек.

Взрыв произошел на заводе компании Schumann & Co в городе Бедфорд близ Кливленда в понедельник, 20 февраля. Предприятие перерабатывает лом, производит латунные и бронзовые сплавы.

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Антон Похиляк
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